SAHA İstanbul'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda büyük heyecan ve arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti.

Bayraktar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüm varlığımızla destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Harekatın başlamasıyla NATO Anlaşması'nın 5'inci maddesi gereği fiilen destek vermesi gereken NATO ülkelerinin bir kısmının Türkiye'ye silah satışını askıya alma kararlarına karşı devletin ve ordunun yanında yer aldıklarını belirten Bayraktar, "1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, NATO üyesi olan ülkemiz, o yıllarda diğer NATO üyesi ülkelerden silah yedek parçası tedarik edememiş ve zor durumda bırakılmıştır. İşte o yıllarda savunma endüstrisinin hızla kurulması kararı verilmiştir. Bugün dünyanın en büyük savunma firmaları arasında yer alan üyemiz ASELSAN, işte bu karar sonrasında, 1975 yılında kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bölgenin teknoloji geliştiren ve üreten en büyük ülkesidir"

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul'un, bünyesindeki 11'i üniversite olmak üzere 413 üye ve 46 bin nitelikli çalışanı ile Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu, ASELSAN, TAI, ROKETSAN, Baykar, BMC, Havelsan, MKEK, Kale, TEI ve STM gibi savunma sanayinin büyük ölçekli firmalarının yanı sıra alt ana sistemlerin, malzeme ve bileşenler tasarlayıp üreten KOBİ niteliğindeki firmaların ve teknoloji girişimlerini bünyesinde bulundurduğunu bildirdi.



Bayraktar, son 15 yılda yapılan hamlelerle Türkiye'nin artık kendi insansız hava aracını (İHA), silahlı insansız hava aracını (SİHA), milli gemilerini, taarruz helikopterlerini, topunu, roketini, füzesini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, elektronik sistemlerini ve yazılımları geliştiren ve üreten bir ülke konumuna ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bin 500 Ar-Ge merkezi, 150 binden fazla Ar-Ge personeli, 80'e yakın teknopark ve 5 bin 500 teknoloji firmasıyla Türkiye, bölgenin teknoloji geliştiren ve üreten en büyük ülkesidir. SAHA İstanbul kümelenmesi olarak, Türkiye'nin sahip olduğu Ar-Ge, tasarım, üretim altyapısı ve nitelikli çalışanlarıyla ülkemizin ihtiyacı olan teknolojileri üretme yolunda kimseye muhtaç olmadığımızı ifade ediyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda büyük heyecan ve arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin her anlamda yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."