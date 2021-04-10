"SAHA İstanbul Malatya Buluşması" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

"SAHA İstanbul Malatya Buluşması" toplantısı düzenlendi

10.04.2021 12:49

Malatya Ticaret Sanayi Odası ve SAHA İstanbul işbirliği ile "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" toplantısı düzenlendi.

Malatya Ticaret Sanayi Odası ve SAHA İstanbul işbirliği ile "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" toplantısı düzenlendi.

Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "SAHA İstanbul Malatya Buluşması" programına, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Maden ve Teknik Arama (MTA) Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Karaca, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri, Malatya Teknokent Müdürü Fatih Kocamaz ve 50'yi aşkın sanayici katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, toplantının amacının Malatya TSO üyeleri ile SAHA İstanbul kümelenme firmalarının birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamak olduğunu belirtti. Sadıkoğlu, "2020 yılının ocak ayında ASELSAN'a yapmış olduğumuz geniş kapsamlı ziyaretle temellerini attığımız, Malatya'mızda savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda kümeleşme çalışmalarının önünü açmak adına düzenlediğimiz toplantımıza hoş geldiniz. Bu tür toplantıları önemsiyoruz. Üyelerimizi bilgilendirme, işlerini geliştirme ve kamu teşviklerinden üst düzeyde faydalanma konusunda bugüne kadar 120'yi aşkın toplantı, panel, konferans düzenledik. Üyelerimizin iş kollarıyla alakalı 4 bakanı odamızda ağırladık. Salgın nedeniyle çok sık toplanamasak da siz değerli üyelerimizle bu tür toplantılarda bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Sanayilerimizin yerlilik ve millilik oranının arttırılması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için, kümelenmesinde 620 firma bulunan SAHA İstanbul'u önemsiyoruz. Bu toplantımızın amacı, üyelerimizin üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verme, SAHA İstanbul'un kümelenmiş firmaları ile iş birliği, dayanışma ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamaktır. Üyelerimizin gelişimleri için; Şehrimizin iki önemli üniversitesi ve İştirakleri arasında yer aldığımız Teknokent ile sık sık kafa yoruyoruz. Bu kapsamda 2020 yılının ocak ayında 40 firmamızla ASELSAN'a yapmış olduğumuz ziyaretle başlayan süreci bu güne taşıdık. Sanayide güçlü bir Türkiye'nin ilk temel taşı, nitelikli insan gücünü arttırmaktır. ASELSAN ziyaretimiz ve sonrasında yaptığımız model fabrika gezisi sonrası, oradan aldığımız ilhamla Malatya TSO olarak biz de Fırat Kalkınma Ajansı'na yazdığımız proje ile OSB'mize yeni bir İş Geliştirme Merkezi kuruyoruz. 13 milyon maliyetli, 9 Milyonu hibe olan merkezin temellerini yakın zamanda atacağız. Projemiz ile; üretimin kalbi konumundaki OSB'mizde sanayimiz ve hizmet sektörü için 3 ila 6 ay gibi kısa sürede nitelikli gençler yetiştirip, OSB'mizde ihtiyaç duyulan iş alanlarında istihdam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TOBB'un "81 İl 81 Okul" projesini önemsediklerini ve gerekli destekleri sunduklarına dikkat çeken Sadıkoğlu, "Proje kapsamında ilimize yapılan bir okul ile yetinmeyip ikinci okulu girişimlerimizle ilimize kazandırıyoruz. Türkiye'de sadece Malatya'da açılacak TOBB'un ikinci okulu üstelik OSB'mizde ve meslek lisesi olacak. Yapımı 30 milyonu bulacak olan okulumuz, 24 derslikli, 200 kişilik yurt ve spor kompleksli olarak inşa edilecek. Buradaki öğrencilerimiz iş garantili eğitimler alacak ve yine şehrimizin sanayisinde istihdam edilmesi sağlanacak. Okulumuzda, son dönemin öne çıkan alanlarından olan savunma sanayi ve yenilenebilir enerji bölümleri açılmasını sağlayacağız. Gerek düzenlediğimiz bu toplantı, gerekse TSO olarak yaptığımız çalışmalarla, bugünden sonra Malatya'mızda kümelenme çalışmaları daha da artacaktır. Bundan sonra üzerine daha fazla eğileceğimiz çalışmalarla, Malatya ölçeğinde hizmet eden şirketlerimizin sayısını artırarak yüzde yüz yerli ve milli, sürdürülebilir ve yenilikçi düşünceyle, SAHA İstanbul Anadolu yapılanmasında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de varız diyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın sanayicilerin savunma sanayinin içinde yer almasını sağlamak amacıyla neler yaptığını anlatan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Karaduman da, "Yaptığımız çalışmalarla SAHA İstanbul ve Malaya sanayicimiz arasında aracı olmak adına sonuca varana kadar çabamız devam edecektir. Malatya sanayicimize güveniyor ve başarının yanımızda olduğuna inancımız tamdır. Köprü vazifemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kızılay, elektrik ve hibrit araç çalışmalarını anlattı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise üniversite olarak elektrik ve hibrit araçlar konusunda büyük bir mesafe aldıklarını ifade ederek, "Elektrik hibrit araçlar konusu Türkiye ve dünya gündeminde olan bir konu. Üniversitemizde 13 hocamızda oluşan bir ekip bu konuda bir çalışma yapıyor. Elektrik araçların en önemli kısmı batarya kısmı, batarya konusunda hem batarya geliştirmek hem de mevcut bataryaların ömrünü uzatmak için bu konuda hocalarımız çok önemli gelişmeler sağladı. Üniversitemiz bu konuda 2 milyona yakın bir destek sağladı ve çalışma şu anda devam ediyor" dedi.

Sağlık ve diğer alanlarda da başarılı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Kızılay, "Üniversite olarak sağlıkta çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Tanı ve tedavi de üniversitemiz Türkiye'nin gündeminde. Bunun yanında ARGE'de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Teknokent içinde bulunan bir sağlık firmamız bizim hocalarımızın geliştirdiği mesane içine uygulanan bir jelli burada üretmeye başladık. Katarlı bir firma bu jele 5 milyon dolar bir yatırım teklifi yaptı. Şu anda hocamız ve firmamız bunu değerlendiriyor. Eğer olumlu sonuçlanırsa güzel bir yatırım olur" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, yerli ve milli sanayi üzerinde durdu

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de dünyanın bir salgın sürecinde geçtiğini ve bundan en çok ticaretin etkilendiğini belirterek, "Bir salgın süreci geçiriyoruz. Özellikle ticaretin ve üretimin aksadığı dönemleri yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun Türkiye üretim gücünü koruyarak ve üretimini arttırarak devam eden nadir ülkelerden bir tanesi. Türkiye yaptığı yatırımlarla bölgesinde cazibesini koruyor. Bu süreçte güçlenerek çıkmamız lazım. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere almış olduğu önlemler çerçevesinde üretimde devam edip bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmış olacağız. Güçlü Türkiye oluşturmak adına yerli ve milli sanayimiz oluştururken yerelde de Malatya'mızı 6. bölge teşvikten faydalanılarak daha çok yatırımcının ilimize yatırım yapmasının yolunu arıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş tarafından SAHA İstanbul'un çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Toplantı, MTSO tarafından düzenlenen ASELSAN gezisine katılan firmaların kendilerini tanıtması ve soru-cevap ile sona erdi. - MALATYA

SAHA İstanbul Malatya Buluşması toplantısı düzenlendi
SAHA İstanbul Malatya Buluşması toplantısı düzenlendi
SAHA İstanbul Malatya Buluşması toplantısı düzenlendi
SAHA İstanbul Malatya Buluşması toplantısı düzenlendi

İstanbul, Kızılay, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'SAHA İstanbul Malatya Buluşması' toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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