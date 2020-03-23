SAHA İstanbul, medikal ürün üretiminde desteğe hazır

SAHA İstanbul, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulacak medikal ürünlerinin üretilmesi konusunda imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu duyurdu.

SAHA İstanbul açıklamasında, tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit ve tedavisi için sağlık kuruluşlarında büyük bir özveriyle mücadele edildiği belirtildi.

Savunma ve havacılık sektöründe dışa bağımlılığın ortadan kalkması için kurulan Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un bu seferberlikte görev almak için gerekli çalışmalara başladığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vaka sayısının artmasıyla birlikte teşhis ve tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına milli sanayimizin yeteneklerini oluşturan tüm makine, ekipman, yazılım ve test altyapısını acil ihtiyaç duyulan medikal cihazların üretimi için koronavirüs ile mücadelede hizmete sunmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanındayız.

Yaşamakta olduğumuz koronavirüs salgını felaketinin bertaraf edilmesinde, SAHA İstanbul bünyesindeki 472 firmanın üretim ve Ar-Ge yeteneklerini, bu süreçte ihtiyaç duyulacak medikal ürünlerin üretilmesi konusunda seferber etmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."