SAHA İstanbul, medikal ürün üretiminde desteğe hazır - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SAHA İstanbul, medikal ürün üretiminde desteğe hazır - Son Dakika Ekonomi

SAHA İstanbul, medikal ürün üretiminde desteğe hazır

6 saat önce

SAHA İstanbul, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulacak medikal ürünlerinin üretilmesi konusunda imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu duyurdu.

SAHA İstanbul, medikal ürün üretiminde desteğe hazır, System.String[]

SAHA İstanbul, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulacak medikal ürünlerinin üretilmesi konusunda imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu duyurdu.

SAHA İstanbul açıklamasında, tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit ve tedavisi için sağlık kuruluşlarında büyük bir özveriyle mücadele edildiği belirtildi.

Savunma ve havacılık sektöründe dışa bağımlılığın ortadan kalkması için kurulan Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un bu seferberlikte görev almak için gerekli çalışmalara başladığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vaka sayısının artmasıyla birlikte teşhis ve tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına milli sanayimizin yeteneklerini oluşturan tüm makine, ekipman, yazılım ve test altyapısını acil ihtiyaç duyulan medikal cihazların üretimi için koronavirüs ile mücadelede hizmete sunmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanındayız.

Yaşamakta olduğumuz koronavirüs salgını felaketinin bertaraf edilmesinde, SAHA İstanbul bünyesindeki 472 firmanın üretim ve Ar-Ge yeteneklerini, bu süreçte ihtiyaç duyulacak medikal ürünlerin üretilmesi konusunda seferber etmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu         
16:01
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor         
15:20
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı         
15:18
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin         
14:44
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 02:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAHA İstanbul, medikal ürün üretiminde desteğe hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]