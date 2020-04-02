Son Dakika › Ekonomi › SAHA İstanbul üyeleri koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi - Son Dakika Ekonomi
SAHA İstanbul üyeleri koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi
10 dakika önce
Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda aktif çalışmalar yürüten Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attı.
Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda aktif çalışmalar yürüten Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:49
Son Dakika Prof. Dr. Can: "Her kırmızı göz, koronavirüs göstergesi değildir" Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı