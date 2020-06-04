SAHA İstanbul üyesi firmalar yeni normale geçişi kolaylaştırıyor - Son Dakika

SAHA İstanbul'un yüksek teknoloji üretim kabiliyetine sahip üyeleri, geliştirdikleri inovatif ürünlerle yeni normale geçişi kolaylaştırıyor.



SAHA İstanbul açıklamasına göre, SAHA İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sürecinde sağlık sektörüne verdiği desteği yeni normale geçişte de sürdürüyor.



Yerli kaynaklarla ventilatör üretimine destek veren SAHA İstanbul üyeleriyle birlikte yeni normale geçiş sürecinde de virüsten korunmayı sağlayacak birçok inovatif ürüne gerçekleştirdi.



"Milli birlik ve berberlik ruhuyla sağlık alanında üretimler yapıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreter İlhami Keleş, savunma, havacılık ve uzay endüstrisine yönelik üretim gerçekleştirilen SAHA İstanbul üyesi sanayicilerin bu süreçte milli birlik ve berberlik ruhuyla sağlık alanında üretimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Keleş, "SAHA İstanbul firmaları, salgın sırasındaki ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra yeni normale geçerken ihtiyaç duyulabilecek ürünleri de geliştirdiler. SAHA İstanbul bu sürecin her aşamasında sanayicilerimizin üretim gücünün, milletimizin yararına kullanılmasını destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.



Filtresi 200 santigrat dereceye kadar yıkanabilen maske sadece Türkiye'de



Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, SAHA İstanbul firmalarından YG Yangın Güvenliği, sağlık için günlük yaşamın vazgeçilmesi haline gelen maskelere dünyada benzeri olmayan bir form kazandırdı. Bir buluş nitelinde olan ve dünyada sadece YG Yangın Güvenliği tarafından üretilen tek ventilli (tek filtre) enseden ve kafadan bağlanabilir maskenin siyah, beyaz, turkuaz, pembe, yeşil renkleri bulunuyor. Sadece 60 gram ağırlığı olan maske steril silikon ısıyla kürleşen elastomerden üretiliyor. 0.8 mikron 32 mm çapındaki filtre 200 santigrat dereceye kadar yıkanabiliyor ve değiştirilebiliyor.



Pozitif vakaları yakın takip



SAHA İstanbul firmalarından OBSS'nin geliştirdiği "Güvenli alan" uygulaması, Kovid-19 pozitif teşhis konan kişilerin temas ettiği insanların geriye dönük olarak tespit edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık ve rehberlik hizmeti almalarına ve virüsün yayılmasını durdurmaya destek olmayı amaçlıyor.



Kullanıcılar diledikleri her yer için (market, dolmuş, restoran konut, vs.) uygulama üzerinden karekod üretip çıktı alarak giriş alanlarına asabiliyor. Kişiler telefonlarında bu karekodları okutarak ilgili alanda bulunma verilerini oluşturuyor. Ayrıca bluetooth kullanımına izin veren "Güvenli Alan" uygulaması kullanıcıları arasında bluetooth sinyalleri üzerinden karşılıklı temas algılaması yapılabiliyor.



- Diş hekimleri güven içinde çalışabiliyor



Açıklamaya göre, farklı alanlarda kullanılmak üzere filtreleme sistemleri geliştiren SAHA İstanbul Kovid-19 grubu firmalarından Seesens Elektronik tarafından geliştirilen "GermBuster aerosol" filtreleme cihazı diş hekimlerinin güven içinde çalışmasına olanak sağlıyor. Diş hekimlerinin tedavi sırasında kullandıkları yıkama ve soğutma suyu, hastanın ağzından etrafa küçük damlacıklar halinde yayılıyor. Bu aerosol hastanın tükürüğünü ve kanın ayrıca birçok mikrop ve virüsü ihtiva ediyor. GermBuster aerosol filtreleme cihazı, bu aerosolü etkili bir şekilde çevreye yayılmasına imkan tanımadan yakalıyor ve filtreliyor. Bu şekilde diş hekimleri temiz bir çalışma ortamına sahip oluyor.

Vücut ısısı ölçüme, dezenfekte ünitesi



SAHA İstanbul Kovid-19 grubu firmalarından ERPA İletişim ve Elektronik ise vücut ısısını termal ölçme sistemi geliştirdi.

Turnike geçişlerine uyumlu, taşınabilir ve vücut ısısını anında ölçebilme özelliğine sahip sistem hastane girişlerinde hasta kontrol imkanı sağlıyor. Kamu kurumlarında, fabrikalarda da kullanıma uygun olan sistem, 8 inç ve 23 inç ekran modeli ile pratik ve taşınabilir teknolojiler özellikleriyle ihtiyaç duyulan alanlara kolaylıkla kurulabiliyor.



Bir diğer SAHA İstanbul firmalarından DAİ'nin geliştirdiği dezenfekte ünitesi ise özellikle kapalı ve alan giriş ve çıkışlarında virüslerden korunmak için tasarlanmış ileri teknolojiye sahip bir ürün. DAİ dezenfekte ünitesi havaalanları, AVM'ler, hastaneler, bankalar, kamu binaları, otobüs, tren, vapur ve tramvay istasyonları büyük fabrika girişleri, belediyeler, marketler gibi birçok alanda kullanılabilir.



Mekanları ve araçları virüsten arındıran sistemler



Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte kapalı olan pek çok mekan açılmaya başladı. SAHA İstanbul üyesi Gersan Elektrik dokunulduğunda riski oluşturan ve tedirgin eden AVM'lerde, hastanelerde, otellerde, restoran ve lokantalarda, havaalanlarında, marketler, perakende mağazalarında, bireysel ev ve ofislerdeki yürüyen merdiven küpeştelerini virüsten arındıran güvenli bir sistem geliştirdi.



SAHA İstanbul firmalarından Yazkar Klima ise raylı sistem ve otomotiv toplu taşıma araçları için "Kovid- 19 Virüs Dezenfeksiyon Sistemi" geliştirdi. Yazkar'ın geliştirdiği cihazlar HVAC ünitelerinin "yeniden dolaşan hava" bölmesine monte ediliyor. Bu cihazlar uygun dalga boylarında ultraviyole ışınları kullanarak Kovid-19 gibi virüslerin hücrelerindeki DNA ve RNA'nın moleküler yapısını yok edip iç havayı dezenfekte ve sterilize ediyor. Bu cihazlar ayrıca havada serbest dolaşan virüs, bakteri dışında serpantinlerde oluşan toz birikintilerini de temizleyerek kusursuz bir hava kalitesi sağlıyor ve bakım maliyetlerini düşürüyor.



Sağlık çalışanlarına MKEK koruması



TSK'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan savunma sanayinin önemli kurumlarından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Maksam Makina ve Maske Fabrikası'nda da bu süreçte sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanlar üretti.



SAHA İstanbul üyesi MKEK tarafından üretilen MKE FFP3 Tipi valfi maske kullanıcıya efektif ve konforlu bir solunum olanağı tanıyor. 3 boyutlu esnek çerçevesi sayesinde her yüze uyum sağlayan CE işaretli maske Avrupa Topluluğu direktifi 89/ 686/ EEC (kişisel koruyucu donanım direktifi) gerekliliklerimi karşılıyor.

Yine MKEK tarafından üretilen koruyucu tulum Nonwoven kumaştan üretilmiş, partikül ve sıvı geçirmeyen özelliklere sahip. Düşük basınçlı sıvı sıçramalarına karşı dirençli olan tulumun el bileği, ayak bileği ve kapüşon kısmının yüz kısmı kullanıcıyı rahatsız etmeyecek lastiklerle kapatılmış. MKEK ayrıca yarım Yüz maskesi ve filtreleri, farklı özelliklerde koruyucu gözlükler, yüz koruyucu siperlik üretti.



- Üniversitelerle ortak çalışmalar



16 üniversite ile iş birlikleri olan SAHA İstanbul, bu süreçte de üniversiteler ile projeler yapmaya devam etti. Maltepe Üniversitesi, Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu Projesi yaptı ve prototipi çok kısa bir sürede Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi BOUVENT ve Bahçeşehir Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Laboratuvarı ile de ortak çalışmalar yürütüldü ve 9 ayrı ürün geliştirildi.