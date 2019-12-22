Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Son Dakika

Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da gaz kolunun kilitlendiği motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da gaz kolunun kilitlendiği motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şaha kalkan motosiklet esnafın tezgahını da yıktı.

Olay, Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir işyeri önünde park halindeki motosikletine binen sürücü gaza bastı. Gaz kolu takılı kalan motosiklet ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Bunu gören sürücünün arkadaşı motosikleti durdurmak müdahale etmek istedi. Ancak gaz kolu takılan motosiklet sürücüsünün ve vatandaşın çabalarına rağmen durdurulamadı. Uzun uğraşlar sonucunda motosikleti durdurmayı başarırlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Durdurulamayan motosiklet önce park halindeki otomobile ardından iş yeri önünde bulunan malzemelere çarptıktan sonra devrildi. Yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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