Şaha kalkan traktör 2 kişiyi üzerinden fırlattı - Son Dakika

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Şaha kalkan traktör 2 kişiyi üzerinden fırlattı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 2 tonluk kaya parçasının kaldırılması esnasında traktör şaha kalktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 2 tonluk kaya parçasının kaldırılması esnasında traktör şaha kalktı. Ağırlık yapmaya çalışan 2 kişi traktörün üzerinden fırlayarak olayı yara almadan atlattı.
İlçe kırsalındaki bir tarlada traktörün arkasına takılı kepçe ile yaklaşık 2 tonluk taş kaldırılmak istendi. Hacıevatlı 2 kişi de traktörün önüne binerek, ağırlık yaptı. Bu sırada şaha kalkan traktör, 2 kişiyi üzerinden yere fırlattı.
Toprak zemine düşen iki genç olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar ise telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ
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