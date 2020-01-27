Şaha kalkan traktör 2 kişiyi üzerinden fırlattı - Son Dakika
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Şaha kalkan traktör 2 kişiyi üzerinden fırlattı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 2 tonluk kaya parçasının kaldırılması esnasında traktör şaha kalktı.

Şaha kalkan traktör 2 kişiyi üzerinden fırlattı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 2 tonluk kaya parçasının kaldırılması esnasında traktör şaha kalktı. Ağırlık yapmaya çalışan 2 kişi traktörün üzerinden fırlayarak olayı yara almadan atlattı.


İlçe kırsalındaki bir tarlada traktörün arkasına takılı kepçe ile yaklaşık 2 tonluk taş kaldırılmak istendi. Hacıevatlı 2 kişi de traktörün önüne binerek, ağırlık yaptı. Bu sırada şaha kalkan traktör, 2 kişiyi üzerinden yere fırlattı.


Toprak zemine düşen iki genç olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar ise telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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