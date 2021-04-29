Saha Kenarı Kamerası: Rangers 2-0 Celtic
29.04.2021 19:29
İskoçya Kupası'nda Rangers, Celtic'i 2-0 mağlup etti. Steven Davis'in gol perdesini açtığı maçta, Jonjoe Kenny topu kendi ağlarına gönderdi.
İskoçya Kupası'nda Rangers, Celtic'i 2-0 mağlup etti. Steven Davis'in gol perdesini açtığı maçta, Jonjoe Kenny topu kendi ağlarına gönderdi.
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