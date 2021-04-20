Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi - Son Dakika

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

20.04.2021 17:22

Ramazan ayında oruç tutan futbolcular maç saatlerinin iftara denk gelmesinden dolayı saha kenarında oruçlarını açmak zorunda kalması sebebiyle 19.00'da oynanan maçların saati 20.30'a alındı. Spor camiasının çağrısına kulak veren TFF adım attı ve bu maç saatlerini değiştirdi. Süper Lig'de başta olmak üzere diğer liglerde de 19.00'da başlayan mücadeleler 20.30'a çekildi.

Son olarak Samsunspor-Bursaspor maçında oyunun durmasını fırsat bilen futbolcular, iftarını kısa sürede saha kenarında açabilmişti. Bundan önce geçen hafta da Giresunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında futbolcular sakatlık sebebiyle saha kenarına gelip, hızlıca iftarını yapmıştı. Teknik direktörler ve futbolcular, iftar saatlerine göre maçların ayarlanması gerektiğini belirtmişti.

REVİZE DUYURUSU YAPILDI

TFF,Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize ettiğini duyurdu. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak. TFF 1. Lig'de de 19.00'da başlayacak maçlar 20.30'a alındı.

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

Ramazan, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi - Son Dakika Spor


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