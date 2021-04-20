Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

Son olarak Samsunspor-Bursaspor maçında oyunun durmasını fırsat bilen futbolcular, iftarını kısa sürede saha kenarında açabilmişti. Bundan önce geçen hafta da Giresunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında futbolcular sakatlık sebebiyle saha kenarına gelip, hızlıca iftarını yapmıştı. Teknik direktörler ve futbolcular, iftar saatlerine göre maçların ayarlanması gerektiğini belirtmişti.

REVİZE DUYURUSU YAPILDI

TFF,Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize ettiğini duyurdu. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak. TFF 1. Lig'de de 19.00'da başlayacak maçlar 20.30'a alındı.