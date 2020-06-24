Saha komiseri il başkan yardımcısı oldu - Son Dakika

Saha komiseri il başkan yardımcısı oldu

Zonguldak'ta 11 yıldır yeşil sahalarda saha komiserliği yapan Nihat Ayaz, Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu İl Başkan Yardımcılığına seçildi.

Zonguldak'ta 11 yıldır yeşil sahalarda saha komiserliği yapan Nihat Ayaz, Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu İl Başkan Yardımcılığına seçildi.

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak


Zonguldak'ta 11 yıldır profesyonel ve amatör lig maçlarında saha komiseri olarak görev yapan 44 yaşındaki Nihat Ayaz son dönemlerde uyuşturucu ile ilgili mücadelesinde sonrasında önemli bir göreve laik görüldü.


Ayaz, Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) İl Başkan Yardımcılığına seçildi. Nihat Ayaz'ın bu önemli göreve seçilmesinin ardından spor camiasında büyük sevinç yaşandı.


Belediye Kültür Merkezinde tiyatro oyunculuğu da yapan Nihat Ayaz, her projesinde toplumun uyuşturucuya karşı mücadelesini anlatan kısa filmler çekerek toplumu bilinçlendirmişti.


Saha komiseri Nihat Ayaz, "Zonguldak il başkan yardımcığına atanmış bulunmaktayım.Uyuşturucu ile mücadelede toplumu bilinçlendirerek mücadele etmeyi ilke edinen toplumsal uyuşturucu ile mücadele eğitim Federasyonu (TUMEF) ailesine katıldım. Genel Başkanımız Cemal Olgun, Teşkilat Başkanımız Ersun Yıldız,ve Zonguldak İl Başkanım Özcan Doruk'a teşekkür ederim"dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Saha komiseri il başkan yardımcısı oldu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:07 Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor 20:40 Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü 20:00 Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet 19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:45:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saha komiseri il başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]