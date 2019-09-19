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Saha komiserleri sezonu açtı

1 saat önce

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Antalya Şubesi, 2019-2020 sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

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Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Antalya Şubesi, 2019-2020 sezonunun açılışını gerçekleştirdi.


Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Antalya Şubesi, 2019-2020 sezonunun açılışını Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Açılış törenine, TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan, Antalya İl Hakem Kurulu Üyesi Turan Ökçün, saha komiserleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanı Hüseyin Doğan, yaptıkları girişimler sonucu saha komiserlerinin birer kamu görevlisi olmasını sağladıklarını belirterek, komiserlerden kamu görevlisine yakışır şekilde hareket etmelerini istedi. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ile görüşerek, saha komiserlerinin kamu görevlisi olarak kabul edilmesini sağladıklarını belirten Doğan, "Yaptığımız çalışmalar sonucu konu ile ilgili kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bu sezondan itibaren, görev yapan saha komiserleri, artık birer kamu görevlisi olacak. Bu nedenle, saha komiserlerinin, kamu görevlisi gibi görev yapmasını ve özen göstermesini bekliyoruz" dedi.


100 saha komiseri var


Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Antalya Şube Başkanı Yücel Değirmenci de, 2018-2019 sezonunda 30 olan saha komiseri sayısını açtıkları kursla 100'e çıkardıklarını belirterek, "Genç ve eğitim düzeyi yüksek bir kadromuz var. 60 kişilik aday saha komiseri adayı için seminer düzenledik ve eğitim sonunda staja tabi tuttuk" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından geçtiğimiz sezon en çok görev alan saha komiserlerine, uzun süre saha komiserliği yapanlara ve kadın saha komiserlerine plaket verildi. Törenin ikinci bölümünde ise İl Hakem Kurulu Başkanvekili Turan Ökçün, değişen oyun kurulları ile ilgili bilgi verip soruları yanıtladı. Saha komiserlerinin, sahada hakemlerin en önemli yardımcısı olduğunu belirten Ökçün, "İyi bir saha komiseri, bizim işimizi kolaylaştırıyor" dedi. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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