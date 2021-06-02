SAHA MBA, ikinci dönem mezunlarını verdi

SAHA İstanbul'un, firmaların yöneticilerinin ve sektör çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirleyip nitelikli insan gücünü geliştirmek amacıyla kurduğu SAHA Akademi bünyesinde düzenlenen SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı, ikinci dönem mezunlarını verdi.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, müfredatı dünyanın en bilinen MBA programlarının içerikleri esas alınarak onlara denk düzey ve kalitede hazırlanan SAHA MBA, iş dünyasıyla temas halinde olan ve konusunda en iyi yerli ve yabancı akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve TÜBİTAK TÜSSİDE'nin uzman kadrosu ile başarıyla kurgulanmış bir program olarak dikkati çekiyor.

2020-2021 SAHA MBA Programı'nda, 5 temada, 23 eğitim başlığı altında 228 saatlik ders ve sektör liderlerinin bilgi aktarımı ya da tecrübe paylaşımları şeklinde 24 saatlik ek dersler ile toplamda 252 saatlik eğitim verildi. SAHA İstanbul üye firmalarından 83 yöneticinin eğitim aldığı SAHA MBA, eylül ayında İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te açılacak 3'üncü programı ile sektörün gelişimine katkılarını sürdürecek.

3 merkezde düzenlenen eğitim programına katılan 83 katılımcıdan 78'i diploma almaya hak kazandı. İkinci program mezunlarıyla birlikte SAHA MBA'den 104 kişi eğitim, 95 kişi SAHA MBA'den diploma aldı.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne "en etkin" desteği sunan SAHA İstanbul, SAHA MBA'i 2026 yılına kadar dünyanın ilk 10 MBA'den biri haline getirmeyi hedefliyor.

3'üncü SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı'nda, firmalardan öğrenci seçilerken adaylar öz geçmişi ile değerlendirilecek.

Dünya çapında ilk 10 MBA'den biri olmayı hedefliyor

SAHA MBA'in hedefi, çok fazla katılımcıya eğitim vermek değil, eğitim kalitesini uluslararası standartlara yükselterek dünya çapında ilk 10 MBA programı arasında yer almak olarak belirlendi.

SAHA MBA 2020 Programı öğretim kadrosu; önde gelen yerli ve yabancı üniversitelerin müfredatta belirlenen konuda en yetkin akademisyenleri, sivil sektörde profesyonel eğitimciler, TÜBİTAK TÜSSİDE'nin uzman eğiticileri, sektör liderleri ve üst düzey bürokratların da eğitici olarak yer almasıyla kuruldu.

Değişen ulusal ve evrensel koşullarda insan odaklı ve veri destekli kararlar verebilen, teknoloji trendlerini milli yetenekler ışığında yorumlayabilen, yönetim biliminin birikimlerini ve başarılı uygulamalarını iş dünyasına aktaran program, yöneticilerin ihtiyacı olabilecek.

Program kapsamında, kurumsallaşma ve iş yönetimi, veriye dayalı karar verme, fikirden pazara ürün geliştirme ve proje yönetimi, finansal yönetim, teknoloji trendleri ve inovasyon temalarında zengin eğitim içerikleri oluşturuldu. Programda, müfredata dahil 5 tema, 23 eğitim başlığı, 228 saatlik eğitim ve sektör lideri hocalar ile verilen 24 saatlik ek dersler ile toplamda 252 saatlik eğitim verdi. Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde geleceğin liderlerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı program, çevrim içi ve yüz yüze eğitimleri destekleyecek nitelikte konumlandırıldı.

"SAHA MBA, Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayisine hız kazandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA MBA Programı'na sektör yöneticilerinin ve yönetici adaylarının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinin, dünyanın ve Türkiye'nin önemli üniversitelerinden öğretim üyelerinin yer aldığı uluslararası kaliteye sahip eğitim kadromuz ve müfredatımızla bir ilki gerçekleştiriyoruz. Katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıran 2020 programımızı, İstanbul'da Bilim Üsküdar'da, Ankara'da Teknopark Ankara'da ve Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirdik ve oldukça yoğun bir katılım aldık. Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu 15 üniversitenin MBA programlarını inceleyerek hazırladığımız SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA'den biri olmayı ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkılarımızı geleceğin yöneticileri yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz."

SAHA MBA'in, Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayisine hız kazandıracağını aktaran Keleş, "SAHA MBA ile gelecekte sektörde yönetici olmayı hedefleyen adayları ve kariyerinde ilerlemek isteyen yöneticileri, değişen dünyanın tüm koşullarına en güncel bilgi ve uygulamalarla hazırlıyoruz. Türkiye'de bir benzeri daha olmayan programımız ve yetiştirdiğimiz yöneticilerle kümelenmemizin başarı hikayelerini gelecekte de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Keleş, 3'üncü MBA programının; eylül ayında birbirinden değerli, sektörün içinde olan, dinamikleri çok iyi bilen sektör lideri hocalarla, sektörün gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veren içeriklerle başlayacağını bildirdi.