Üye Girişi
SAHA MBA Programı'na başvurular başladı - Son Dakika

SAHA MBA Programı'na başvurular başladı

22.06.2021 12:22
SAHA MBA Programı'na başvurular başladı, System.String[]

SAHA İstanbul ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul üye firmalarının yöneticilerine ve firma sahiplerine özel tasarlanan SAHA MBA Programı'na kayıtlar başladı.

SAHA İstanbul ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul üye firmalarının yöneticilerine ve firma sahiplerine özel tasarlanan SAHA MBA Programı'na kayıtlar başladı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul'un, savunma sanayisinde yer alan firma yöneticilerinin ve sektör çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirleyip nitelikli insan gücünü geliştirmek amacıyla kurduğu SAHA Akademi 2021-2022 eğitim dönemini eylül ayında yeni yetkinlikleriyle açıyor.

Dünyanın en popüler MBA programlarının müfredatı örnek alınarak hazırlanan üçüncü programın eğitmen kadrosunda, sektörün önemli firmalarının yöneticileri, yerli ve yabancı bilim insanları, üst düzey bürokratlar ve TÜBİTAK TÜSSİDE uzmanları yer alacak. Program, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki merkezlerde gerçekleştirilecek.

Adayların öz geçmişleri puanlanarak en yüksek puanı alan katılımcılar, kontenjan dahilinde kabul edilecek. SAHA MBA Programı, 27 Eylül'de yeni eğitim yılına başlayacak.

2021-2022 eğitim dönemi 4 tema altında tasarlandı

Dünya standartları ve sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan 2021-2022 eğitim programında ders içeriği, "Kurumu Yönet", "İşi Geliştir", "Yönetici Yönünü Güçlendir", "İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş" olmak üzere 4 tema altında tasarlandı.

40 eğitim başlığı altında 252 saatlik bir programla hazırlanan SAHA MBA Programı'na bu yıl ayrıca, 30 saatlik "İşletme Yönetimi Simülasyonu", "12 saat Mentorluk Programı" ve "24 saat Vaka Çalışması" yetkinlikleri de eklendi.

"150 yöneticiyi daha geleceğin savunma sanayisine hazırlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, şunları kaydetti:

"SAHA MBA programımızla değerlerimizden ilham alarak, bilgisi ve enerjisiyle kurumunu, çalışanlarını zirveye taşıyacak yöneticileri yetiştirmek ve geliştirmek istiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkılarımızın bizden sonraki nesillerde de devam etmesi adına hayata geçirdiğimiz programımızın üçüncü döneminde de yeni yetkinliklerimizle geleceğin savunma sanayisine yön vereceğiz. SAHA MBA'da hedefimiz çok fazla katılımcıya eğitim vermek değil, eğitim kalitesini uluslararası standartlara yükselterek dünya çapında ilk 10 MBA programı arasında yer almak. Bunu başarmak için de sektör lideri firma yöneticileri, üst düzey bürokratlar, yerli ve yabancı bilim insanlarının eğitim vereceği programımızla Ar-Ge'den inovasyon kültürünün geliştirilmesine kadar farklı konularda eğitimleri müfredatımıza kazandırdık.150 yöneticiyi daha geleceğin savunma sanayisine hazırlayacağız."

MBA programı ile sektörün bugün değil, gelecekteki ihtiyaçlarına da odaklandıklarını belirten Keleş, "Programımıza yeni temalar ve yetkinlikler ekleyerek sektörün ve yöneticilerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Her dönem yenilerini eklediğimiz tema ve yetkinliklerimizle yöneticilerin, kurumlarının potansiyelini artırmak için yol gösterici olmalarına, ekiplerini ortak amaçlar etrafında bir arada tutabilmelerine ve işlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmelerine bugün olduğu gibi gelecekte de destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Keleş, yeni eğitim döneminde de sektörün içinde yer alan hocaların, sektörün tüm dinamiklerini karşılayan müfredatla ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik becerilerinden hukuki süreçlere kadar bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgileri en ince detayıyla aktaracağını bildirdi.

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Havacılık, İstanbul, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAHA MBA Programı'na başvurular başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:22 Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı 12:29 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi 11:47 Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu 11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

Son Dakika Haberleri
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş         
13:24
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu         
11:20
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:29:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SAHA MBA Programı'na başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement