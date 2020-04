Saha personelleri için siperlikli maske üretimine başlanıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, tüm imkanları ile Yeni Tip Korona virüsü ile mücadeleye devam ediyor. Salgınla mücadelede halk sağlığının korunması adına yapılan çalışmaların yanı sıra sahada çalışan personelin sağlığını korumaya yönelik de tedbirler alan Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kod Akademisi bünyesinde, 3 boyutlu yazıcılar vasıtası ile siperlikli maskeler üretiyor.



Korona virüsü salgınının önüne geçebilmek için her geçen gün artan tedbirlerle vatandaşların hizmetine koşan Süleymanpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak için çok sayıda faaliyeti düzenli olarak gerçekleştiriyor. Cadde ve sokakların her gün dezenfekte edilmesi, evlerinden çıkamayan vatandaşlara Vefa ekipleri ile her türlü hizmetin ulaştırılması, sağlık personeline destek amaçlı üretilen ve teması minimuma indiren kabin ve sedyeler gibi çok sayıda hizmetin yanı sıra son olarak sahada çalışan personelin de sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınmaya başlandı.



Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan, gençlere robotik ve kod yazma eğitimlerinin verildiği Kod Akademisinde, siperlikli maske üretimine başlandı. Salgın nedeniyle eğitime ara veren Kod Akademisinde üretilen maskelerin, tüm yüzü kapatarak virüsün solunum yoluyla bulaşma ihtimaline karşı maksimum koruma sağladığı ifade edildi.



Yapılan çalışmaları değerlendirerek açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Korona virüsüne karşı tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu kapsamda daha önce kültürel etkinlik yapan arkadaşlarımız maske yapıyor. Çocuklara hizmet veren, kodlama öğreten arkadaşlarımız siperlik üretiyor. Belediyemizin tanıtımını yapan arkadaşlarımız salgına karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmek için canla başla uğraşıyor. Zabıtamız maske dağıtarak vatandaşlarımızın sağlığı için denetimler yapıyor. Tüm bunların yanı sıra rutin belediye işlerine de devam ediyoruz. Bunlar olurken de vatandaşlarımız için mesai gözetmeden çalışan personellerimizi salgından korumak adına çeşitli ekipmanlar ile donatıyoruz. Çünkü benim vatandaşım da personelim de bizler için çok önemli. Kod atölyemizde üretmeye başladığımız siperlik maskeler de bu çalışmanın eseri." diye konuştu.



Kısa süre içinde 100'den fazla maske üretimi yapılırken, günde ortalama 10 adet siperlik maske üretimi yapıldığı, maskelerin sahada hizmet veren belediye personeline dağıtımına başlandığı belirtildi. Maske üretimi tüm saha personelinin ihtiyacı karşılanıncaya kadar devam edecek. - TEKİRDAĞ