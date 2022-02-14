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SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı - Son Dakika

SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı

14.02.2022 11:33

SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladıMesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta yer alan Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü, Sarayköyspor'a 2-1 yenildi.

SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta yer alan Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü, Sarayköyspor'a 2-1 yenildi. Sahanın bir bölümündeki buzlanmanın temizliği için 1 saat geç başlayan karşılaşmada kalecinin sakatlığı nedeniyle dışarı gönderdiği topta taç atışından sonraki atakta golü bulan Sarayköysporlu futbolculara Burdur temsilcisi tepki gösterdi.

MAKÜ İstiklal Stadyumu'ndaki Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Sarayköyspor karşılaşması sahanın buz tutan küçük bir kısmının temizlenememesi sonucu 1 saat geç başladı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kılınç da eline aldığı kürekle buz kırma çalışmalarına yardım etti. Saat 14.00'da başlaması gereken maç, buz kırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15.00'da başladı. Levent Çimen, Arda Kazu, Samet Ağkuz'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

Sarayköyspor karşılaşmanın 46'ncı dakikada Berk Saraç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü 82'nci dakikada penaltıdan Akın Aykın'la beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında sakatlanan Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü kalecisi topu dışarı attı. Taç atışında topu rakip futbolculara vermeyen Sarayköyspor'lu futbolcular gelişen atakta golü buldu. Sarayköyspor'un golünden sonra yapılan hareketin centilmenliğe aykırı olduğunu söyleyen Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü futbulcu ve yöneticileri Sarayköyspor takımına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra iki takım futbolcuları ve yöneticileri tartıştı. Emniyet güçleri yaşanan kargaşayı önledi.

SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı
SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı
SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı
SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı
SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı

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Mehmet Akif Ersoy, Amatör Lig, gençlik, Saat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Saha temizlenemedi, maç bir saat geç başladı - Son Dakika


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