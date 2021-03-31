Sahabe Dırar İbn-i Ezver'in kabrinin Mardin'de olduğu iddia edildi - Son Dakika

Araştırmacı yazar ve imam Burhan Doğan, yaptığı araştırmalar sonucunda sahabe ve şair Dırar İbn-i Ezver'in mezarının Mardin'de bulunduğunu iddia etti.

Bazı kaynaklarda Dırar İbn-i Ezver'in kabrinin Artuklu ilçesinde Necmeddin Mahallesinde tarihi Şeyh Muhammed Zırrar Camisinde bulunduğunun aktarıldığını dile getiren Doğan, sahabenin mezar taşında "Resulüllah'ın sahabesi Dırar" ibaresinin yer aldığını söyledi.

Kaynaklarda hem yazdığı şiirlerden hem de cesaretinden bahsedilen Ezver'in, Halid Bin Velid komutasında Suriye'nin Aziz, Halep, Şam ve Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ve belirli bölgelerinde fetihlere öncülük ettiğini ifade eden Doğan, Ebubilal lakabıyla bilinen Ezver'in, hicretin 9. yılında kendi kabilesiyle Medine'de Hazreti Muhammed'in yanında İslam'ı seçtiğini kaydetti.

Ezver'in daha sonra Hicretin 15. yılında Halid Bin Velid ile kuzey Mezopotamya denilen bölgede fetihlere katıldığını belirten Doğan, araştırmacı ve tezkire yazarı Ali Emiri'nin 1875 yılında Mardin'de iken sahabeden ve kabrinin üzerinde bulunun kitabeden detaylı bir şekilde bahsettiğini ve kabrinin burada bulunduğuna dikkati çektiğini vurguladı.

Tarihçi Vakidi'nin de 'Fütuh-üş-Şam' adlı eserinde onun adına özel bir konu açıldığını anlatan Doğan şöyle konuştu:

"Mezopotamya ve Şam bölgesinin bütün fetihlerinde vardır. Cengaverliği ve kahramanlığıyla çok meşhurdur. Kendisi iki defa esir düşüyor ve epey işkenceler görmekte. Bunlara rağmen İslamiyet'ten vazgeçmiyor. Nihayetinde Antakya'da tedavi edilirken kız kardeşi tarafından kurtarılmaktadır. Antakya'dan dönerken de kendisi burada rahatsızlanıp hayatını kaybediyor ve defnediliyor. Aynı zamanda büyük bir şairdi. Tarihçi Vakidi şiirlerinden de bahsediyor. Bölgedeki tüm savaşlara iştirak eden meşhur komutan ve şiirleriyle insanlar etkileyerek İslamiyet'e davet eden büyük bir şair Dırar İbn-i Ezver burada ziyaretçilerini beklemektedir."

Mardinli Serdar Balçık da her fırsatta ziyarete geldiğini ancak Mardin'de bile yeterince tanınmadığını belirterek, "Sahabenin çok tanınmaması bizleri derinden üzüyor. Böyle büyük bir zatın daha iyi tanınması ve ziyaretçilerin gelmesini isteriz." diye konuştu.