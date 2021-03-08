Şahabettin Aydın'ın 'Usulen' teklisi dijital platformlarda yerini aldı

Şarkıcı Şahabettin Aydın'ın beklenen ikinci teklisi 'Usulen' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yazın "Yaşamak Bu Değil" teklisiyle ses getiren sanatçı Şahabettin Aydın, 'Usulen' teklisiyle dijital platformlarda yerini aldı. Sanatçı Aydın'a şarkıcı Ülgen eşlik etti. Söz ve bestesi Özlem Güneykaya'ya ait olan, aranjörlüğünü Ersin Bişgen'in üstlendiği şarkının klip yönetmenliğini ise Kadir Yücel ve Yasemin Kurttekin yaptı.

'Usulen' isimli çalışması için şarkıcı Ülgen ile kendilerini 2 ay stüdyoya kapattıklarını aktaran Şahabettin Aydın, 2021'in kendisine şans getireceğini söyledi.

"İlk şarkımda büyük bir çıkış yakaladım. 'Yaşamak Bu Değil' beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördü" diyen Aydın, şöyle konuştu: "Pandemiye rağmen özellikle sosyal medyada 'En çok dinlenenler' arasına girdik. Şimdi de sevgili Ülgen'le birlikte bomba gibi bir eserle sevenlerimizin karşısına çıktık. Uzun süredir eserimiz üzerinde çalışıyoruz. Ortaya harika bir düet çıktı. Müzikseverlere yeni yılda güzel bir eser hediye etmenin heyecanını yaşıyoruz".

Arif Sağ Müzik Okulu'nda profesyonel olarak nota, solfej ve bağlama eğitimi alarak şan eğitimini tamamlayan Sanatçı Aydın kendisini, "Müzik aşkı, enstrüman tutkusu ve kavruk Anadolu'nun bağrına işlemiş mayasında Neşet Ertaş'ına, Mahzuni Şerif'ine, Yunus Emre' sine, Mevlanası'na uzanan bir kültür ve sanat bağımlısıyım" sözleriyle anlattı.

Sanatçı Aydın, ünlü besteci Özlem Güneykaya'nın yazdığı Dark'n Dark Music imzası ile çıkacak olan' Usulen'in uzun süre müzik listesinde en üst sırada kalacağını iddia ederek, "Dillerden düşmeyecek bomba gibi bir şarkı yaptık" dedi. - İSTANBUL