Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni ihale - Son Dakika

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. uygulama etabı bloklarından A4 blokun yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye çıkılan blokta 156 ila 208 metrekare arasında 72 daire ve farklı büyüklükte 13 işyeri ile iki katlı otopark bulunuyor.

Gerçekleştirilen ihalenin ardından Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. uygulama etabı hak sahipleri için uzlaşma sağlanan bloklardan, yapım ihalesi gerçekleştirilecek son 1 bloğun ihalesinin de kasım ayı içerisinde yapılacağı bildirildi.

6 firmanın katıldığı ihale, ihale komisyonu başkanlığının incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.