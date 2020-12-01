Sahabiye'de bir ihale daha - Son Dakika

Sahabiye'de bir ihale daha
01.12.2020 11:35
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve Kayseri'nin en prestijli projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci uygulama etabı bloklarından D blokun yapım ihalesi 10 Aralık Perşembe günü saat 11: 00'de gerçekleştirilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve Kayseri'nin en prestijli projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci uygulama etabı bloklarından D blokun yapım ihalesi 10 Aralık Perşembe günü saat 11: 00'de gerçekleştirilecek. İhalesi yapılacak blokta 144 daire ve 9 işyeri bulunuyor.
Sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etap inşaatlarının yapım işi ihalesi gerçekleşecek. İhaleye çıkılan blokta 85 ile 125 metrekare arasında 144 daire ve 9 adet farklı büyüklüklerde işyeri ile iki katlı otopark bulunuyor. Toplamda 22 bin 650 metrekare inşaat alanı mevcut.
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci uygulama etabı bloklarından D blokun yapım ihalesi 10 Aralık Perşembe günü saat 11: 00'de gerçekleşecek. - KAYSERİ
Son Dakika Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: Ocaktan itibaren sürücü kartlarındaki bilgiler çipli kimlik kartlarına yüklenecek Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı