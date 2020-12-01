Sahabiye'de bir ihale daha - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve Kayseri'nin en prestijli projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci uygulama etabı bloklarından D blokun yapım ihalesi 10 Aralık Perşembe günü saat 11: 00'de gerçekleştirilecek. İhalesi yapılacak blokta 144 daire ve 9 işyeri bulunuyor.

Sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etap inşaatlarının yapım işi ihalesi gerçekleşecek. İhaleye çıkılan blokta 85 ile 125 metrekare arasında 144 daire ve 9 adet farklı büyüklüklerde işyeri ile iki katlı otopark bulunuyor. Toplamda 22 bin 650 metrekare inşaat alanı mevcut.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci uygulama etabı bloklarından D blokun yapım ihalesi 10 Aralık Perşembe günü saat 11: 00'de gerçekleşecek. - KAYSERİ