Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek daire hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek daire hazır - Son Dakika

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek daire hazır

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap birinci kısım inşaatları kapsamında hazırlanan örnek daireyi inceledi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek daire hazır, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap birinci kısım inşaatları kapsamında hazırlanan örnek daireyi inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 622 daire ve 55 dükkandan oluşan birinci kısım inşaatların sorunsuz şekilde devam ettiğini ve sonbaharda tamamlanacağını belirtti.

Birinci etap birinci kısımda yer alan 40 bin metrekarelik iki katlı ve 934 araçlık otoparkın da aynı zamanda tamamlanacağını dile getiren Büyükkılıç, örnek daire ve inşaatın diğer bölümleriyle ilgili bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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