Son dakika haber: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde eski evlerin yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ikinci uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 86 binanın yıkımının devam ettiğini, üçüncü etap değerleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında çalışmalar kapsamında Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi ile Yıldırım Caddesi arasını kapsayan alanda yıkım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Deprem yönetmeliğine uygunluğu olmayan 1950, 60 ve 70'li yıllarda yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların temizlendiğini aktaran Büyükkılıç, "Toplam 86 binada 569 bağımsız bölümün yıkımı, tek seferde belediyemizce ihale edilmiş olup, ilimizde bu konuda yapılan en büyük ihale ve yıkımdır. Yıkım çalışmaları güvenlik önlemleri altında yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Üçüncü uygulama etabında ise uzlaşmaya esas gayrimenkul değerleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi üçüncü uygulama etabı yaklaşık 4,8 hektarlık bir alan olup, kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenmiştir. 48 bin metrekarelik üçüncü uygulama etabında 76 binada, 535 konut, 80 işyeri olmak üzere toplam 615 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 58 bin metrekaredir. Bağımsız bölümlerin uzlaşmaya esas gayrimenkul değerleme çalışmaları devam etmektedir."