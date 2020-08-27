Sahabiye Mahallesi Muhtarı Gerçel: "Karantinaya alınan ev sayısı 199'a çıktı" - Son Dakika

Sahabiye Mahallesi Muhtarı Ali Gerçel, korona virüs nedeniyle mahallede karantinaya alınan ev sayısının 199'a çıktığını söyledi.

Muhtar Gerçel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Çarşamba günü itibariyle muhtarlığını yaptığım Kayseri ili Kocasinan ilçesinin en merkezi Sahabiye mahallesinde bugüne kadar 186 ev karantinaya alınmış iken bir günde sayı 199 eve çıkmıştır. Kayseri ve Kocasinan ilçemizde bu yüksek sayıya çıkmak çok üzücü. Halen işin ciddiyetini anlamayanlar var. 14 günlük uzun karantina döneminin zorluğunu takdir edersiniz. Hiç kimseye kıyamayız. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bütün uyarılara rağmen kurallara uymayanlar da, çevresine ve topluma karşı saygısızlık yapanlarda hakkımız kalsın. Allah feraset versin. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Uymayanları usulünce uyaralım. Kurallara uyanlara teşekkür ederim, saygı duyarım. Belediyelerimizin çocuk parklarını yeterince dezenfekte edilmediğini ve çocuklarımızın taşıyıcı olduklarını göz önüne alarak, oyun gruplarını sökmeleri alınacak tedbirlerden olduğu bilim adamlarımızca açıklanmaktadır. Kontrollerin Sahabiye mahallesi başta olmak üzere bütün mahallelerde cadde ve sokaklarda da yapılması önemlidir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ