Galibiyetle sonuçlanan Silivri maçını değerlendiren Körfezspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner, "Öncelikle sahada aslanlar gibi mücadele eden futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Hafta boyunca iyi çalıştık. İyi motive olduk. Rakibin kim olduğuna değil, kendimizin ne yapacağına odaklandık. Sahada basmadık yer bırakmadık. Haddimizi bilerek oynadık. Mesafeler arasını kısa tutarak rakibe oynama şansı vermedik.

FAZLASINI YAPIYORLAR

Futbolcularımız çok iyi mücadele örneği sergiledi. Galibiyeti de sonuna kadar hak ettiler. Yürekleriyle oynadılar. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Teknik ekip, personel ve kulübe hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Hocalarımıza ayrı parantez açmak istiyorum;yardımcı antrenörümüz Adem Aydemir ve kaleci antrenörümüz Sertan Saral gibi karakterli, kaliteli ve ellerinden gelenin fazlasını yapan isimlerle çalışması oyuncularımız ve kulübümüz için büyük bir şans.

ONUR MÜCADELEMİZ

Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Olur ya da olmaz bilemeyiz ama mücadeleden kaçmayacağız. Bizim onur mücadelemiz son saniyeye kadar devam edecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün kazandığımız için de mutluyuz. Daha önceki maçlarda kazanmaya çok yaklaşmıştık fakat nasip olmamıştı. Bugün sahadan mutlu ayrılmak hepimizi sonraki haftalar için çok daha fazla motive edecek.Bundan sonraki maçlarda da puanlar almak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.