Son Dakika Haberleri: Sahada baygınlık geçiren kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı
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Sahada baygınlık geçiren kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı

34 dakika önce

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor-Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sahada baygınlık geçiren kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor- Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında Boyd'nin sert müdahalesinde Sivasspor kalecisi Samassa yerde kaldı. Body'de kafasından yaralandı. Samassa aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkarken dengesini kaybederek yere yığıldı. Kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SİVAS
Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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