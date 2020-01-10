Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldi - Son Dakika
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Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik'te sabah kahvaltısında bir araya gelen sahada çalışan gazeteciler, meslekle ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldi, System.String[]

Bilecik'te sabah kahvaltısında bir araya gelen sahada çalışan gazeteciler, meslekle ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Mesleklerini gece gündüz demeden severek ve hakkını vererek yaptıklarını belirten gazeteciler, kamu görevi yaptıklarını ve vatandaşlara doğru, tarafsız haber vermek için emek harcadıklarını dile getirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, çalışan gazetecilerin dernek çatısı altında toplanması konusu masaya yatırıldı. Düzenlenen kahvaltı programına yerel ve ulusal basından gazeteciler katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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