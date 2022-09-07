Saha çalışmalarını başlatan AK Parti, seçimler öncesi yol haritasını çizdi: İlk hedef kararsız seçmenler - Son Dakika
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Saha çalışmalarını başlatan AK Parti, seçimler öncesi yol haritasını çizdi: İlk hedef kararsız seçmenler

07.09.2022 10:43

AK Parti, seçimler öncesi saha çalışmalarını başlattı. Teşkilatlar, mitinglere katılım oranları ve anket çalışmalarıyla halkın nabzını tutarken listenin ilk sırasında olan kararsız seçmenin sorunlarına da odaklanılacak.

AK Parti Teşkilatları, Haziran ayında yapılması planlanan 2023 seçimleri için çalışmalarına start verdi. Çalışmalar çerçevesinde il başkanları haftalık çalışmalarını raporluyor, belediyeler vatandaşın ihtiyaçlarını not alıyor. Teşkilatlar ise her bölgede kapı kapı dolaşarak sorunları dinliyor.

HER ŞEY TEK TEK ELE ALINIYOR

AK Parti, 2023 seçimi yaklaşırken çalışma temposunu her geçen gün biraz daha yükseltiyor. Teşkilatın çalışmalarına ise mitinglere katılım oranları ve anketler yön veriyor. Vatandaşa sahada birebir ulaşılarak hazırlanan anketlerdeki son durum seçime kadar masada olacak, anketlere göre oy oranının düştüğü bölgeler varsa, çalışmalar bir kat daha yoğunlaştırılacak. Mitinglere katılımlar ise bir önceki seçimlerdeki katılım oranlarıyla kıyaslanıyor. Tüm bu veriler ışığında bir yol haritası oluşturan AK Parti'nin çalışmalarına, yerel yönetimler de destek veriyor. Teşkilatlar, anket çalışmaları çerçevesinde kararsızlara ulaşıp sorunlarını çözmek için de bir çalışma başlattı. Sahadaki seçim çalışmalarında hem çözüm önerileri hem de beklentiler listelenecek.

AÇIKLANAN FİYATLAR OLUMLU YANSIDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fiyatları açıklanan çay, fındık, ve üzümün seçmenleri olumlu etkilediği ve anket sonuçlarına bu durumun pozitif yönde yansıdığı öğrenildi.

GÖZLER KARARSIZLARDA

AK Parti'den ayrılıp özellikle CHP'ye ya da İYİ Parti'ye geçen seçmen olmadığını ifade eden AK Parti kaynakları, kararsız kalan seçmenlerin sorunlarının çözülürse yeniden AK Parti'ye döneceğini ifade ederken, özelikle temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın anketlere kısa sürede olumlu yansıdığı da öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saha çalışmalarını başlatan AK Parti, seçimler öncesi yol haritasını çizdi: İlk hedef kararsız seçmenler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saha çalışmalarını başlatan AK Parti, seçimler öncesi yol haritasını çizdi: İlk hedef kararsız seçmenler - Son Dakika
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