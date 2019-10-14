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Son Dakika Güncel Sahada diz çöküp, hayatının transferini yaptı

Sahada diz çöküp, hayatının transferini yaptı

2 saat önce

Alanya Belediyespor-Tofaşspor Voleybol Erkekler 1. Ligi 1. hafta mücadelesi, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu.

Sahada diz çöküp, hayatının transferini yaptı, System.String[]

Alanya Belediyespor-Tofaşspor Voleybol Erkekler 1. Ligi 1. hafta mücadelesi, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Takımıyla yılın ilk mücadelesini yapacak olan Esat Avcı, maçı izlemeye gelen kız arkadaşı Ayşenur Fındık'a maç öncesi sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu.


Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki Alanya Belediyespor-Tofaşspor mücadelesinde sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Esat Avcı, Voleybol Erkekler 1. Ligi 1. hafta mücadelesinde takım arkadaşları ve misafir takım oyuncularının da katıldığı sürpriz bir organizasyonla 3 yıl önce tanıştığı Ayşenur Fındık'a evlenme teklifinde bulundu.


"Avcı, 'evet' cevabı alınca büyük mutluluk yaşadı"


Tribünde maç izlemeyi bekleyen Ayşenur Fındık, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Sahaya inen Fındık'a diz çökerek evlenme teklifinde bulunan Avcı, 'evet' cevabı alınca büyük mutluluk yaşadı. Esat Avcı, evet cevabının ardından aldığı yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Takım arkadaşları ve tribündeki seyirciler çifti alkış yağmuruna tutarken, saha hoparlöründe ise şarkıcı Raviş'in 'Güzel kadın' şarkısı çaldı.


"Heyecanlandım"


Tekliften son derece mutlu olduğunu söyleyen yüzücü Ayşenur Fındık, "Biz birbirimizi Ankara'da tanıdık. Tanıştığımızda aynı okulda okuduğumuzdan haberimiz yoktu. Yani okulda birbirimizi hiç görmedik. Tanıştıktan sonra aynı okulda okuduğumuzu öğrendik. Bugün de tanışmamızın yıl dönümüydü. Esat'ın ilk maçı diye onu yalnız bırakmak istemediğim için Alanya'ya gelmiştim. Evlilik teklifi bekliyordum ama böyle bir ortamda yapacağını düşünmemiştim. Çok heyecanlandım" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:38 Kaynak: İHA
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