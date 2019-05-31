Sahada iftar yaptılar, tribün ve yamaçlardan maçı izlediler

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen 3'üncü Geleneksel 'Kaymakamlık Kupası Derebaşı Şehitleri Futbol Turnuvası'nın finali nefesleri kesti. Final maçı öncesi sahada iftar yapan iki takım taraftarları, karşılaşmayı doldurdukları tribünlerden ve yamaçlardan ilgiyle izledi. Turnuvada normal süresi 1-1 biten maçta, rakibini penaltı atışlarıyla 4-1 mağlup eden Karaçam şampiyon oldu. Çaykara Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Kaymakamlık Kupası Derebaşı Şehitleri Futbol Turnuvası'nın bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Final müsabakası öncesi Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Kurt, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cahit Erdem ile iki takım taraftarlarının katılımı ile futbol sahasında iftar organize edildi. İLGİYLE İZLEDİLER

27 takım katıldığı ve 15 yaş üstü lisanssız futbolcuların mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Finale yükselen Eğridere ve Karaçam takımlarının mücadelesini yaklaşık bin kişi izledi. İki takım taraftarları, karşılaşmayı doldurdukları tribünlerden ve yamaçlardan ilgiyle takip etti. Turnuvada normal süresi 1-1 biten maçta, rakibini penaltı atışlarıyla 4-1 mağlup eden Karaçam şampiyon oldu. Karaçamlı futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

'GOL SESİNİN OLDUĞU YERDE KÖTÜLÜK OLMAZ'

Turnuvanın başladığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildiğini söyleyen Çaykara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Kurt, "Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu Çaykara'dan herkese göstermek istedik. Çaykara'daki sportif faaliyetlere vatandaşların yoğun ilgisi oluyor. Bütün maçlarımızda tribünlerimiz doldu. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. 'Gol sesinin olduğu yerde kötülük olmaz' sloganıyla bu turnuvayı sürdürdük. Sporun birleştirici gücünü Çaykara'dan tüm Türkiye'ye örnek olarak göstermek istedik" dedi.



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