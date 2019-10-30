Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Sahadaki başarı, masadaki başarıyı getirdi, diplomasideki başarıyı getirdi ve inşallah diğer sorunları da, buna Türkiye'deki geçici sığınmacılar da dahil olmak üzere birçok sorunu inşallah çözecek diyorum." dedi.

Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla bölgedeki hedeflerine ulaştığını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki dönüşümünü ve 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında yeniden yapılanma süreçlerini gösterdiğini vurgulayan Yarar, bugün elde edilen başarının Türkiye'nin bölgede ve dünyada özellikle son 5-6 yıldır verdiği bir mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.

Yarar, PKK'nın Türkiye'de etkisiz hale getirilmesi, Pençe Harekatı'yla Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlardaki başarılar, Fırat'ın batısında yapılan Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı ve İdlib operasyonları sayesinde bugün bu kadar başarılı olduğuna dikkati çekerek, "Barış Pınarı Harekatı diplomasinin önünü açarken sorunları da ortadan kaldırmaya çalıştı ve bunları başardı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğru bir dış politika yürüttüğünün altını çizen Yarar, ABD'ye iki senedir yapılan presin sonuç getirdiğini dile getirerek "Neredeyse iki yıldır hem diplomasi hem de sahada yapılan bir 'pres'in sonucu bu. Sahadaki başarı, masadaki başarıyı getirdi, diplomasideki başarıyı getirdi ve inşallah diğer sorunları da, buna Türkiye'deki geçici sığınmacılar da dahil olmak üzere birçok sorunu inşallah çözecek diyorum." dedi.

"Çözmemiz gereken 3 veya 4 düğüm var"

Yarar, Suriye'de kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için de en çok Türkiye'nin gayret gösterdiğini ileterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, yalnızca çözdüğümüz düğümlerden bir tanesi. Daha çözmemiz gereken 3 veya 4 düğüm var. Tabii Esed'in anayasal süreci kabul etmesi, geçiş hükümetlerinin kurulması, güvenliğin nasıl sağlanacağıyla ilgili, oradaki imarın nasıl hayata geçeceği gibi birbirine bağlanmış bir zincir var. Bu zincir sağlandığında Suriye'ye huzur gelecektir ancak bunun en önemli ayağı bölgedeki yabancı güçlerin çıkartılması ve PYD-DEAŞ gibi unsurların ortadan kaldırılmasıydı. Bu, en zoruydu ve başarıldı."