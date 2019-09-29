Sahadaki bozuk zemini battaniye ile kapattı

Nusaybin'de oynana amatör maçında kaleci sahada bozuk zemini battaniye ile kapattı.



Mardin 2. Amatör Liginde Nusaybin Şehir Stadyumunda Nusaybin Diclespor ile Kızıltepe Starspor takımları anasında oynan maç öncesi Nusaybin Diclespor kalecisi Ahmet Ay, sentetik sahanın yırtık kesimine beraberinde getirdiği battaniyeyi serdi.

Ay, saha zeminin bazı bölümlerinde sporcuları sakatlayacak şekilde yırtıldığını işaret ederek, "Sentetik çim olması nedeniyle özellikle kalecilerin durduğu yer ve penaltı noktalarında yırtık oluştu. Sakatlanmaları engellemek için battaniye serdim." dedi.