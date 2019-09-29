Son Dakika Haberleri: Sahadaki bozuk zemini battaniye ile kapattı
Son Dakika Güncel Haber

Sahadaki bozuk zemini battaniye ile kapattı

1 saat önce

Nusaybin'de oynana amatör maçında kaleci sahada bozuk zemini battaniye ile kapattı.

Sahadaki bozuk zemini battaniye ile kapattı, System.String[]

Nusaybin'de oynana amatör maçında kaleci sahada bozuk zemini battaniye ile kapattı.


Mardin 2. Amatör Liginde Nusaybin Şehir Stadyumunda Nusaybin Diclespor ile Kızıltepe Starspor takımları anasında oynan maç öncesi Nusaybin Diclespor kalecisi Ahmet Ay, sentetik sahanın yırtık kesimine beraberinde getirdiği battaniyeyi serdi.

Ay, saha zeminin bazı bölümlerinde sporcuları sakatlayacak şekilde yırtıldığını işaret ederek, "Sentetik çim olması nedeniyle özellikle kalecilerin durduğu yer ve penaltı noktalarında yırtık oluştu. Sakatlanmaları engellemek için battaniye serdim." dedi.

Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!
Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 15:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahadaki bozuk zemini battaniye ile kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]