"Sahadaki En Büyük Gücümüz Kadınlarımız"

Hıdırlar, Alefli ve Mülküşehsuvar köylerine gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram'ın organize ettiği programlarda kadınlarla bir araya gelen Adnan Turan, önemli mesajlar verdi

İlçenin geniş coğrafyasında her akşam köy ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Turan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram'ın öncülüğünde Kandıralı kadınlarla bir araya geldi. İlk olarak Hıdırlar Köyü Terziler Mahallesi'nde Aynur Çetinkaya ve ailesinin konuğu olan Turan, Kandıra'da hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

EV ZİYARETLERİNDE BULUNUYOR

Günün ikinci ev ziyaretini Alefli Köyü'nde Reyhan Yaşar ve ailesinin hanesine yapan Turan, burada hem ev sahipleri hem de Yaşar ailesinin komşularıyla sohbet etti. Turan, köy ziyaretlerindeki son ev programında ise Mülküşehsuvar Köyü İnanlar Mahallesi'nde Emine Kılınç ve ailesinin hanesine konuk oldu.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLACAKLAR

Ev ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda kadınların siyasetteki rolüne dikkat çeken Turan, "Partimizin kuruluş sürecinden beri en önemli gücü kadın kolları ve bu davaya gönül veren hanım kardeşlerimizdir. İnanıyorum ki 31 Mart yerel seçimleri sürecinde de sahadaki en büyük gücümüz yine kadınlarımız olacak." dedi.