TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Çorumspor'un teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın yapacakları Gümüşhanespor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk iki maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Yarın sahalarında Gümüşhanespor'u konuk edeceklerini anımsatan Kaya, "Yarın dirençli bir takımla karşılaşacağız. Buna karşılık biz de lige 2'de 2 yaparak başladık. Taraftarımızın önüne çıkacağımız ilk maçta sahadan istediğimiz skorla ayrılmak adına mücadele edeceğiz. Bunu da başaracağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Kaya, yarınki karşılaşmada taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, Çorum halkını maça davet etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Yeni Çorumspor ile Gümüşhanespor arasında yarın Dr. Kılıçcıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Onur Bingöl yönetecek.