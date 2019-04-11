Son Dakika Haberleri: Sahaflar, Fuar Ziyaretçilerini Geçmişe Götürüyor

Sahaflar, Fuar Ziyaretçilerini Geçmişe Götürüyor

15 dakika önce

İZMİR Kitap Fuarı'nda satış yapan sahaflar, 1800'lü yıllardan kalan gazete, madeni para, plak, harita, pul, ansiklopedi, kartpostal gibi eserlerle fuar ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Sahaflar, Fuar Ziyaretçilerini Geçmişe Götürüyor, System.String[]
İZMİR Kitap Fuarı'nda satış yapan sahaflar, 1800'lü yıllardan kalan gazete, madeni para, plak, harita, pul, ansiklopedi, kartpostal gibi eserlerle fuar ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Koleksiyonerler, antika meraklıları ve eskiye özlem duyanlar, sahaf stantlarında satılan eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

İzmir'de, birbirinden farklı kitapların okuyucuyla buluştuğu, söyleşi, panel ve çocuk etkinlikleriyle büyük kalabalık eşliğinde süren 24'üncü Kitap Fuarı'nda, her yıl olduğu gibi sahaflar ilgi görüyor. Koleksiyonerler, antika meraklıları ve eskiye özlem duyanlar, kitapların yanı sıra sahafların sattığı, 1800'lü yıllardan günümüze aktarılan gazete, madeni para, plak, harita, pul, ansiklopedi, kartpostal gibi eserlerle buluşmak için fuar alanına akın ediyor. Geçmiş dönem haberlerinin bulunduğu eski gazeteler, görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor. Eski pulların adedi 50 kuruştan, madeni paraların ise tanesi 3 TL'den satışa sunuluyor. Eski gazetelerin fiyatları da değişiyor.

İzmir Kitap Fuarı'na 10 yıldır katılan sahaf Emin Nedret İşli, "Kitap dışında harita, Osmanlıca dergiler, gazeteler var. Hepsi, her yaş grubundan ilgi görüyor. Herkesin ilgi alanına göre aradığı eserleri bulabilmesi hoşuna gidiyor. Amacımız da bu zaten. 1800'lerden bugüne kitaplar, dergiler, gazeteler var elimizde. Sahafların yayınevleri gibi bir etiket fiyatı yok. Çok ucuz kitaplar da var antika kitaplar da" dedi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:30 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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