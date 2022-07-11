Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya! - Son Dakika
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Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!

11.07.2022 19:13

Marmaris'te çıkan orman yangılarında söndürme çalışmalarının yetersiz olduğundan dem vurarak hükümeti eleştiren Şahan Gökbakar, bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Gökbakar, İstanbul'un selle mücadele ettiği anlarda tatilde olduğunu açıklayan İmamoğlu'na sert çıkan Gökbakar, "Komedi filminde olur bu. Sinir bozucu ya" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bayramın birinci günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında, Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edildi.

"BAYRAM GÜNÜ İL DIŞINDAYDIM"

İstanbul selle mücadele verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında tatilde olması her kesimden vatandaşın tepkisi çekti. İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu'na tatil tepkisi: Komedi filminde olur bu

"KOMEDİ FİLMİNDE OLUR BU"

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada tatilde olmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun tatilde olmasının ancak filmlerde olacağını söyleyen Şahan Gökbakar, "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş mesela' deyip kahkaha attım. O da 'evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu.. Sinir bozucu ya!" açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA: Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya! - Son Dakika
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