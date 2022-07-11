Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!

İstanbul'da bayramın birinci günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında, Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edildi.

"BAYRAM GÜNÜ İL DIŞINDAYDIM"

İstanbul selle mücadele verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında tatilde olması her kesimden vatandaşın tepkisi çekti. İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

"KOMEDİ FİLMİNDE OLUR BU"



Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada tatilde olmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun tatilde olmasının ancak filmlerde olacağını söyleyen Şahan Gökbakar, "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş mesela' deyip kahkaha attım. O da 'evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu.. Sinir bozucu ya!" açıklamasını yaptı.