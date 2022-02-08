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Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek! - Son Dakika

Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!

08.02.2022 11:21
Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen hekimler, TTB'nin çağrısıyla bugün greve gitti. Hekimler, yurttaşlardan acil durumlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak kendilerine destek vermesini istedi. Hekimlerin grevini desteklediğini söyleyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Hekimler bugün, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi içeren düzenlemenin Meclis'e gelmesi için greve gitti.

"Emeği görmezden gelinen, mesleki değerleri yok sayılan, çalışma şartları sağlıksız, çalışma alanları güvencesiz olan bizler 'Artık yeter, şimdi G(ö)rev zamanı!' diyoruz" açıklamasında bulunan TTB, acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurulmayarak sağlık çalışanlarına destek verilmesini istedi.

Açıklamada, bugün (8 Şubat) günü tüm illerde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların geri çevrilmeyeceği de kaydedildi.

GÖKBAKAR: HAKLARI TESLİM EDİLMELİ

Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!

Öte yandan hekimlerin grev eylemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar; "Hekimlerin haklı eylemini destekliyorum. Pandemi başından beri, her türlü fedakarlığı yapan bu insanlar için daha iyi şartlar oluşturulmalı ve hakları teslim edilmeli." dedi.

NE OLMUŞTU?

TTB, sağlık çalışanlarının ücretlerinde en az yüzde 150'lik bir iyileştirme istiyor. Ayrıca "ek göstergelerin yükseltilmesi, angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde reçete ücretinin iptal edilmesi, liyakatsız atamaların durdurulması, özel sağlık kuruluşlarında güvencesiz çalışmaya son verilmesi" talepleri arasında yer alıyor.

Hekimlerin haklarında iyileştirme yapan düzenleme, Aralık 2021'de önce Meclis'te bütün partilerin oylarıyla kabul edilmiş ancak daha sonra geri çekilmişti.

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Türk Tabipleri Birliği, Şahan Gökbakar, Grev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek! - Son Dakika


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