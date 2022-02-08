Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek! - Son Dakika

Hekimler bugün, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi içeren düzenlemenin Meclis'e gelmesi için greve gitti.

"Emeği görmezden gelinen, mesleki değerleri yok sayılan, çalışma şartları sağlıksız, çalışma alanları güvencesiz olan bizler 'Artık yeter, şimdi G(ö)rev zamanı!' diyoruz" açıklamasında bulunan TTB, acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurulmayarak sağlık çalışanlarına destek verilmesini istedi.

Açıklamada, bugün (8 Şubat) günü tüm illerde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların geri çevrilmeyeceği de kaydedildi.

GÖKBAKAR: HAKLARI TESLİM EDİLMELİ

Öte yandan hekimlerin grev eylemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar; "Hekimlerin haklı eylemini destekliyorum. Pandemi başından beri, her türlü fedakarlığı yapan bu insanlar için daha iyi şartlar oluşturulmalı ve hakları teslim edilmeli." dedi.