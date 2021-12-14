Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor - Son Dakika

41 yaşındaki oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ekonomiye dair dikkat çeken bir yorum yaptı.

Gökbakar'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Yıl 2021... Ucuza ekmek alabilmek için saatlerce kuyruklarda bekleyen ve sinirinden ağlayan büyükler... 10-13 yaşında ekonomi ve siyaset konuşan çocuklar ve umutsuz, hayalsiz, neşesiz gençlik... Değerini aşırı yitirmiş milli paramız... Yazık oluyor, gerçekten yazık oluyor!"