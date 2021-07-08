Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki mülküne inceleme iddiası - Son Dakika

Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki mülküne inceleme iddiası

MUĞLA - Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanan bölgede satın aldığı mülke iskele yaptırıp "Özel mülktür" tabelası astığı iddiası üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında kalan sadece deniz yoluyla ulaşımın yapıldığı Delikyol Mevkii'nde ıssız koyda mülk satın aldı. Gökbakar'ın satın aldığı mülke iskele yaptırıp "Özel mülktür" tabelası astırması üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yeşil ve mavinin her tonunun buluştuğu eşsiz koyda teknelerden ünlü komedyeni görüp fotoğraflarını çeken kişiler sosyal medya hesaplarında paylaştı. Çıkan paylaşımlar ve haberler ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alan ile ilgili inceleme başlattı. İddialara göre iskelenin kaçak olduğu, tonozların kaldırılması ve kıyı kanununa direkt muhalefet yapıldığı öğrenildi. Satın alınan mülk ve iskele ile ilgili olarak, Marmaris Belediyesi mülkün kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ise konuyla ilgili bir talep gelmediği öğrenildi.