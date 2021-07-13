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Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı - Son Dakika

Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı

13.07.2021 13:22
Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı, System.String[]

MUĞLA Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası asmasıyla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı.

MUĞLA Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası asmasıyla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne tutanak gönderildiği belirtildi. Villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair resmi kurumlarla yazışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı. Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar, koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında da haber olarak yer aldı. Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı. Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelasını söktü.

YETKİLİ KURUMLARLA BAĞLANTIYA GEÇTİÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak, iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi. Gökbakar'ın da avukatları aracılığıyla eksiklerin tamamlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması için yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi. Gönderilen resmi evrakın Marmaris Belediyesi'ne ulaşmadığı, ulaştığında encümen kurulunun toplanarak, karar vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair ise resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Şahan Gökbakar, dubleks villa ve arazisinde ailesiyle birlikte tatiline devam ediyor.


Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı
Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı
Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Şahan Gökbakar, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı - Son Dakika


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