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Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış! - Son Dakika

Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!

15.12.2021 10:54
Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!

Komedyen Şahan Gökbakar'dan alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında günden güne değer kaybetmesi, çevre ülkelerden alışverişe gelenlerin sayısında patlamaya neden oldu. Bulgarlar Türkiye'ye akın etmeye başladı.

Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!

Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca özellikle Edirne'ye ve İstanbul'a gelen Bulgarlar arabalarının bagajını dolduruyor.

Komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!

"ÖNCE BİR AN MUTLU OLDUM"

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum… Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış…."

Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!

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Son Dakika Yaşam Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış! - Son Dakika
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