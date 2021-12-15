Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış! - Son Dakika

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında günden güne değer kaybetmesi, çevre ülkelerden alışverişe gelenlerin sayısında patlamaya neden oldu. Bulgarlar Türkiye'ye akın etmeye başladı.
Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca özellikle Edirne'ye ve İstanbul'a gelen Bulgarlar arabalarının bagajını dolduruyor.
Komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum… Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış…."
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