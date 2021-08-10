Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris bölgesinde çıkan yangınların ilk gününden bu yana bölgede olarak hava desteği için yardım çağrısı yaptı. Canlı yayınlarıyla milyonlara ulaşan Gökbakar, Instagram'daki videolarını YouTube kanallarında paylaşıldığını görünce buradan elde edilen geliri bağışlamaya karar verdi.

"BENİM VİDEOLARIMI PAYLAŞIP GELİR ELDE ETTİLER"

4,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir video paylaşan Gökbakar, şunları söyledi: "Yangınların başından beri kamuoyunu bilgilendirmek için Instagram sayfamdan canlı yayınlar yaptım. Bu videoları kendi YouTube sayfama koymadım. Fakat bu videoları kendi kişisel yada haber sayfalarında yayınlayanlar oldu ve gelir elde ettiklerini fark ettik. Milyonlar defa izlenmiş videolar."

"ELDE ETTİĞİNİZ GELİRLER YANGIN MAĞDURLARINA GİDECEK"

"Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar artık, elde ettiğiniz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp bu yanlışı bir hayır işine döndürdük."

"YOUTUBE, GELİRLERİ BİZE AKTARACAK"

"İnsanların videolarını kaldırmıyoruz. İsteyen herkes videolarımı kendi sayfalarından kullanabilir ancak elde edilecek tüm gelirler YouTube tarafından bize aktarılacak ve yangında zarar gören ailelere destek amacıyla kullanılacak."