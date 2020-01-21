Sahan Restoran 50. yıla şube sayısını artırarak giriyor - Son Dakika

1970 yılında Caddebostan'da kurulan ve Türk mutfağının en büyük temsilcilerinden olan Sahan Restoranları yeni yılda yatırımlarına devam ederek 50. yılında şube sayısını arttırma kararı aldı.



Sahan Restoranları, psikolog çalıştıran, çocuk mutfağını hayata geçiren dünyadaki ilk restoran olarak sektöründe öncü olma niteliğini gururla taşımaya ve krizde büyümek için dev adımlar atmaya devam ediyor. Mekanın kurucusu ve sahibi Tahir Tekin Öztan, 2020 hedeflerinden bahsetti.



Mekanın kurucusu ve sahibi Tahir Tekin Öztan, 2020 hedefleriyle ilgili, "2020'nin ilk günlerinde Kurtköy Lens İstanbul'da yine büyük bir çocuk mutfağı ve oyun alanıyla birlikte 500 kişilik bir restoran açtık. Şubat ayında ise Suadiye şubemiz açılıyor. Yine öncülüğünü yaptığımız çocuk mutfakları, oyun alanları, çalışanlar için psikolog bulundurma gibi özelliklerimizi kaybetmeden Bağdat Caddesi'ndeki eski yerimizde müdavimlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu yıl içinde bir sürprizimiz daha olacak o da Bodrum şubemiz. Bodrum'daki komşularımdan çok talep aldım yaklaşık 3-4 senedir de uygun bir yer için araştırma yapıyorduk. Yerimizi bulduk her şey yolunda giderse bu yaz Bodrum'a Sahan lezzetlerini taşıyacağız" dedi.



"Hedefim Türk mutfağını tanıtmak"



Öztan, en büyük hedefinin Türk mutfağını tanıtmak olduğunu da söyleyerek bu bağlamda Sahan Restoran zincirini Hollanda'nın Vaals şehrine taşımak için görüşmelerde son noktaya geldiklerini vurguladı. Aynı zamanda kitapları bulunan, gazete yazıları yazan ve üniversitede öğretim görevlisi olan Tahir Tekin Öztan, kriz dönemlerinde şubeleşmenin zor olduğunu ancak ülkedeki diğer yatırımcılara moral olsun diye yatırımlarına devam etmeyi düşündüğünü vurguladı. Sektör dar boğazdayken beklenirse, önümüzü görelim sonra yatırım yaparız denirse Türk mutfağının kalkınmasının mümkün olmadığını belirten Öztan sektöre ve mutfağa sahip çıkılması gerektiğini belirtti. - GAZİANTEP