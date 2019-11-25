'Şahane Cuma' kampanyaları, markaların satışlarını en az iki kat artıracak

Markaların 'Şahane Cuma' özelinde göndereceği e-posta sayısının 70 milyonu aşacağı öngörülüyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, "Markaların hayata geçirdiği kampanya sayısı Şahane Cuma'da 10 katına ulaşıyor. Satışlar da buna paralel olarak artıyor. Şirketler, bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Markalara bu kadar yüksek bir geri dönüş oranını kaçırmamaları için kampanya yapmalarını öneriyoruz" dedi.



Türkiye'de dev indirmlerin yapıldığı 'Şahane Cuma'ya sayılı günler kaldı. E-ticaret sitelerindeki trafiği artıran o günde satışlarını artırmak isteyen markalar da çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda dünyanın ve ülkemizin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital, Şahane Cuma özelinde satışlarını artırmak isteyen markalara önerilerde bulunarak, Şahane Cuma'nın asıl kazananlarının bugüne özel kampanya hazırlayan şirketler olacağını vurguladı.



"Şirketlerin büyümelerine katkıda bulunuyoruz"



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Related Digital'in faaliyetlerine başladığı 2000 yılından bu yana omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileriyle birçok kurumun çözüm ortağı olduğunu söyledi. Geliştirdikleri yazılım, ürün ve hizmetlerle şirketlerin büyümelerine katkılarda bulunmayı amaçladıklarının altını çizen Kılıç, "Günümüzde artık markalar dijital pazarlamanın gücünü fark etti. Daha fazla kişiye dijital pazarlama ile ulaşmak istiyorlar. Biz de geliştirdiğimiz yazılım, ürün ve hizmetlerle firmaların büyümelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Dijital pazarlamanın gücü bazı günlerde daha da artıyor. Bu tarihlerden birisi de hiç şüphesiz ki Şahane Cuma. Related Digital olarak, Şahane Cuma'nın asıl kazananlarının kampanya geliştiren markalar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



"Etkileşim oranı 4 kat daha fazla"



2018 yılında Şahane Cuma kapsamında Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerine değinen Kılıç, "2017 yılında 400 e-posta kampanyası düzenlenirken geçen yıl bu rakam yüzde 132.5'lik bir artışla 930'a ulaştı. Bu yıl söz konusu rakamın daha da artacağını düşünüyoruz. Ayrıca 2017'de gönderilen e-posta adedi 29.5 milyondu. Geçen yıl bu rakam 65 milyona ulaştı. Bu yıl ise söz konusu rakamın 70 milyonu aşacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



Şirketlerin hayata geçirdiği kampanya sayısının Şahane Cuma'da 10 katına ulaştığının altını çizen Kılıç, "Satışlarda da buna bağlı olarak artış yaşanıyor. Şahane Cuma kapsamında normal günlere oranla en az 2 kat daha fazla geri dönüş oluyor. E-posta, SMS, push gönderimlerinde etkileşim oranı, normal günlere oranla en az 4 kat daha fazla. Bu kapsamda markaların bu kadar yüksek geri dönüşü kaçırmamak için Şahane Cuma döneminde kampanya yapmayı ihmal etmemeleri gerekiyor" dedi. - İSTANBUL