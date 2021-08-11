Yakın bir zamanda yeni sezon formasını tanıtan Şahangiller Espor CS: GO oyuncusu edgys ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Takım sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla oyuncuya emekleri için teşekkür ederken oyuncunun kariyerinde başarılar dilemeyi de unutmadı.

İbrahim 'edgys' Aksoy sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile espora bir süre ara vereceğini de duyurdu. Genç yeteneğin açıklamasında bir dikkat çeken konu ise oyuncunun geri döndüğünde VALORANT arenasına girme ihtimali oldu. Bildiğiniz gibi CS:GO arenasından VALORANT arenasına tonlarca oyuncu geçti ve hala da geçmeye devam ediyor.

İbrahim 'edgys' Aksoy'un ayrılık açıklaması:

"Öncelikle herkese selamlar. Yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir beraber oynadığım kadrodan bugün ayrılmış bulunmaktayım. Beraber Türkiye çapında çok fazla turnuva kazandık, çok güzel anılar biriktirdik ve kendimize güzel tecrübeler kattık. Ancak artık gerçekten csgo oynamaktan hiçbir zevk alamadığım ve bu şekilde de takımıma verim veremeyeceğimi anladığım için takımdan ayrılma kararı aldım. Bu süreçte beraber olduğum takım arkadaşlarımın yolları açık olsun, daha da yükseklere çıkacaklarına inancım tam. Bildiğiniz gibi 5 ay gibi bir süredir csgo kariyerimi @şahangillerespor bünyesinde devam ettiriyordum. Bu macerada maddi manevi hiçbir desteği esirgemeyen başta Emrah abi olmak üzere bütün yönetim kadrosuna çok teşekkür ediyorum.

Son olarak şimdilik planım espora biraz ara vermek, sonrasında ise valorant ya da csgo'da tekrardan şansımı denemek istiyorum. Bu ara sırasında da csgo'dan gelen teklifleri yine de değerlendireceğim ve duruma göre bir karar vereceğim.

Şimdilik edgy out."