Şahangiller Espor CS: GO Takımı İçin "Duggyversus" İle Anlaştı! - Son Dakika
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Şahangiller Espor CS: GO Takımı İçin "Duggyversus" İle Anlaştı!

Şahangiller Espor CS: GO Takımı İçin "Duggyversus" İle Anlaştı!

14.07.2021 04:19

Şahangiller Espor yeni CS: GO oyuncusu için resmi sosyal medya hesaplarından CS: GO takımı için Emre "duggyversus" Oktay ile anlaştığını duyurdu.

Ülkemize Espor arenasında yer alan Şahangiller Espor kurulduğu günden bugüne olan kısa yolculuğunda birçok oyunda başarı ve şampiyonluk elde etmeyi başaran Şahangiller Espor, Türkiye espor arenasında şimdiden kendine sağlam bir yer edinmiş gibi görünüyor ve yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Organizasyon resmi sosyal medya hesaplarından CS: GO takımı için Emre "duggyversus" Oktay ile anlaştığını duyurdu.

CS:GO "Duggyversus" ile Anlaştı

Bu yılın başlarında CS: GO takımını duyuran ekip, 64 farklı ekibin katılım sağladığı TESL CUP #8'de mücadele etmişti ve rakiplerini mağlup ederek Azerbaycan – Türkiye Uluslar Arası Dostluk Turnuvasına davet almayı kazanmıştı.

Playerbros ekibi olarak "duggyversus"a yeni takımda başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Şahangiller Espor CS: GO Takımı İçin 'Duggyversus' İle Anlaştı! - Son Dakika


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