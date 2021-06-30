Şahangiller Espor'dan Coulen ve Stoxien, G2 Niko ve Hunter ile karşı karşıya geliyor - Son Dakika

Şahangiller Espor oyuncuları Coulen ve Stoxien, Red Bull Flick turnuvasında G2 takımından Niko ve Hunter ile karşı karşıya geliyor.

Saat 20: 00'da ve 'nin kanalından canlı olarak yayınlanacak gösteri maçını izlemek isterseniz isimlerin üzerine tıklayarak yayıncıların Twitch kanallarına ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak Coulen ve Stoxien'e başarılar diliyoruz.

Red Bull Flick Nedir?

Red Bull Flick, 2v2 olarak oynanan bir CS: GO turnuvasıdır. 2019'da başlamış olup, ikinci kez düzenlenmektedir. Red Bull Flick'in ödül havuzu 20.000 TL'dir. Birinci olan takım 12.000 TL, ikinci olan takım ise 8.000 TL kazanacaktır.

Etkinlik, çevrimiçi ve çevrimdışı elemeler sonrası finali kapsayan bir turnuva olarak tasarlanmıştır. Etkinliğe yarışmacı veya izleyici olarak katılabilmek için herhangi bir ödeme yapmaya veya ürün satın alma işlemine gerek yoktur. Etkinlik, profesyonel ve amatör tüm Counter Strike Global Offensive oyunu severlerin, seçilmiş olan oyun içi haritalarda yapacakları bir oyun turnuvasıdır.

Etkinliğe katılmak isteyen katılımcıların her biri "PlayDecent" platformundan online kayıt yaptırmak suretiyle katılabilir ve PlayDecent'ın standart kurallarına da tabidir.

Daha fazla bilgi için Red Bull'un ziyaret edebilirsiniz.