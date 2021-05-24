Şahangiller Espor ESEA Main Lig beşinci maçına çıkıyor! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Şahangiller Espor ESEA Main Lig beşinci maçına çıkıyor. Organizasyon maç paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla paylaştı.

Şahangiller Espor Main Lig beşinci maçında "Aura" takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma yaklaşık 30 dakika sonra başlayacak. Maçın yayını ise iki kanal üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayını Twitch'te "SahangillerEspor" ve "Brosskiez" kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. "SahangillerEspor" kanalına hızlıca gitmek için , "Brosskiez" kanalına hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak Şahangiller Espor'a ESEA Main Lig'de karşılacağı Aura karşısında başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

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