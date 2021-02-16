Şahangiller espor sektöründe yerini almak istiyor

Şahangiller Espor kurucusu olan Emrah Şahan, espor sektöründe Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettmek için atıldığı bu macerayı espor severlere duyurdu. Katıldıkları turnuvalardan da bahseden Emrah Şahan, ülkemizin adını bu sektörde duyurma istiyor.

ŞAHANGİLLER ESPOR SEKTÖRÜNDE

Şahangiller Espor'unda içinde olduğu 15 Şubat'ta final müsabakasının seyircilerle buluşacağı PES2021 turnuvası tüm hızla devam ediyor. Faaliyetin ilk seansı PES2021 turnuvası oldu. Bundan sonraki gelecek projeler hakkında da sosyal medya hesaplarından takpçileri ile ara ara bilgilendirme mesajı paylaşıyor. Yakın zamanda farklı kategorilerde farklı alanlarda turnuvalar başlatacağını söyleyen Emrah Şahan, federasyona başvurup resmi olarak espor arenasına gireceklerini söyledi. Şahangiller Espor instagram hesabı takipçilerine bir anket yayınladı ve bu anket takipçilerini bir hayli heyecanlandırdı.

Şahangiller Espor CS:GO, Fifa, LoL ve Valorant oyunlarda rakipleriyle kozlarını paylaşacak.

ŞAHANGİLLER KİMDİR?

Vine'da çektiği videolar ile popüler olan Emrah Şahan, milyonlarca kez izlenen içeriklerini sonrasında diğer platformlarda da paylaşan Şahangiller kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Özellikle eşi Gönül Şahan'la çektiği videoları milyonlarca kez izlendi.