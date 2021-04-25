Şahangiller Espor Rampage Master Series 1\'de finalde!

Türkiye espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan Şahangiller Espor Rampage Master Series 1 turnuvasında final maçına çıkıyor! TCL tarafından organize edilen Rampage Türkiye sponsorluğunda düzenlenen turnuva bugün final maçıyla son buluyor.

Şahangiller Espor, yarı final maçında Çamlıca Espor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 (Nuke 13-16 L | Vertigo 16 - 4 W | Inferno 16 - 1 W) kazanan organizasyon adını finale yazdırmayı başardı. Şahangiller, turnuvanın final ayağında ise Organization 5'ı yenen Olympique Limon takımına karşı oynayacak.

Turnuvanın final maçı bu akşam saat 21.30'da TCL'in Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak. Eğer siz de bu karşılaşmaya ortak olmak istiyorsanız buraya tıklayarak yayının yapılacağı kanala ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak iki takıma da başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın!