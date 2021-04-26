Şahangiller Espor Rampage Masters Series 1 Şampiyonu oldu!

Türkiye espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan Şahangiller Espor Rampage Masters Series 1 turnuvasında şampiyon oldu. TCL tarafından organize edilen Rampage Türkiye sponsorluğunda düzenlenen turnuva dün gerçekleştirilen final maçıyla son buldu. Turnuvanın sunumu ise ESL Türkiye Shoutcaster'ı Ebrar Gül tarafından gerçekleştirildi.

ŞAHANGİLLER ESPOR ŞAMPİYON

Finallerde Olympique Limon ekibini yenen Şahangiller büyük ödülün sahibi oldu. Şahangiller yarı final yolunda Çamlıca Espor ile karşılaşmıştı. Karşılaşmayı 2-1 (Nuke 13-16 L | Vertigo 16 - 4 W | Inferno 16 - 1 W) kazanan organizasyon adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Şahangiller'in dün maça çıktığı kadro ise şu şekildeydi:

zeK

Soulfly

kNb0b

edgyS

Coulen

Organizasyon Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla şampiyonluğunu kutladı. Organizasyon ayrıca Rampage Türkiye ve TCL organizasyonuna da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.