"Yayınlarda mükemmel sesiyle söylediği şarkılar, yaptığı kalibreli espriler ve kolsuz oyun hayatıyla gönlünüze taht kurmaya geliyor 🎉" sözleri ile yayıncıyı ekip bünyesine kattıklarını açıklayan kulüp, M. Tuğcan "ZetaZack" İnan ile anlaştı. ZetaZack, instagram adresinden bu haberi şöyle duyurdu Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › Şahangiller Espor yayıncı kadrosunun ilk ismini duyurdu 'ZetaZack' - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.